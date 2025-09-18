Царукян и Хендерсон сделали вес перед схваткой в ACB JJ

18 сентября в Москве прошла официальная церемония взвешивания участников турнира ACB JJ, который пройдет 19 сентября.

Самой звёздной парой вечера станет пара Армана Царукяна и Бенсона Хендерсона. Их схватка пройдёт в категории до 80 кг. Оба спортсмена показали одинаковый вес, аккурат уложившись в лимит дивизиона.

Пары ACB JJ – только борьба:

Арман Царукян — Бенсон Хендерсон – до 80 кг;

Бабули Цолоев — Али Багов – до 90 кг;

Хасан Магомедшарипов — Нурбек Кабдрахманов – до 75 кг;

Ибрагим Кортоев — Иван Лисогоров – до 75 кг;

Анзор Чакаев — Мири Садыгов – 77 кг;

Асхаб Саадулаев — Денис Казаков – свыше 95 кг.

Пары Battle ACB JJ – борьба с ударами по корпусу и лоу-киками:

Инал Этлешев — Никита Чистяков – до 75 кг;

Александр Хоронженко — Шамиль Никаев – до 95 кг;

Мухммад Берхамов — Илья Бельский – до 85 кг;

Рахим Мидаев — Доробшох Наботов – до 75 кг;

Святослав Коваленко — Мухамед Калмыков – до 87 кг;

Марсел Нурланбек — Рашид Гиряев – до 75 кг.