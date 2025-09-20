Российский борец Саргсян завоевал серебро чемпионата мира

Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян смог завоевать серебряную медаль на проходящем в Загребе чемпионате мира.

В субботу Саргсян в решающей схватке в весовой категории до 97 кг встречался с представителем Ирана Мохаммадхади Сарави.

Схватка завершилась победой иранского борцы со счетом 3:1. Бронзовые награды в этом весе завоевали белорус Кирилл Маскевич и Мурад Ахмадиев из Азербайджана.

Чемпионат мира завершится 21 сентября. Выступающие под флагом Объединенного мира борьбы россияне уже завоевали одно золото, 4 серебра и 4 бронзы.