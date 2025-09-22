Ковалев оценил шансы Канело в реванше с Кроуфордом

Трёхкратный чемпион мира россиянин Сергей Ковалёв высказался о потенциальном реванше американца Теренса Кроуфорда и мексиканца Сауля Альвареса.

© Чемпионат.com

«Решится ли Канело на реванш? Думаю, да. Он примет реванш, но результат будет таким же», — сказал Ковалёв в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, поединок Альвареса и Кроуфорда состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным судейским решением (116-112, 115-113, 115-113). Кроуфорд стал абсолютным чемпионом во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Ранее Эвандер Холифилд оценил победу Кроуфорда над Саулем Альваресом.