Оливейра отказался от боя с Гамротом на UFC Rio

Бывший чемпион UFC в категории до 70 кг бразилец Чарльз Оливейра снял кандидатуру на бой с Матеушем Гамротом, который должен был состояться на турнире UFC Rio. Бразильский боец заявил, что за две недели до поединка ему пришлось бы полностью менять подготовку, а это слишком сложно.

© Чемпионат.com