Гаджиев готов организовать бой между Дзюбой и Смоловым

Камил Гаджиев готов организовать бой между Артемом Дзюбой и Федором Смоловым.

«Насколько возможен этот бой? Нереально. Вообще невозможно, потому что нужно такими деньгами удивить Смолова и Дзюбу... Это ни одна затея с точки зрения бюджета не выдержит. Я готов заплатить им по 25 миллионов рублей. Плюс расходы на организацию. Я просто понимаю, что такие ребята действительно дорого стоят. По 300 тысяч долларов я им готов заплатить, но они могут сказать, что хотят по миллиону... Тогда, значит, не договоримся. Я им поэтому ничего и не предлагаю – у них все, что они хотят от жизни, есть. Если каждому из них дать по четыре месяца на подготовку, то оба покажут определенный уровень. Потому что футболисты, особенно такие топовые, – это физически крепкие люди, готовые функционально и эмоционально. Они способны на вызовы, не горят в стрессовой ситуации – это очень важно в единоборствах. А так научить человека боксировать или бороться – мы это за четыре месяца сделаем», – сказал глава Fight Nights.

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.