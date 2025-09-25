Субханкулов и Узлян прошли взвешивания перед боем за пояс WBA Continental

Чемпион IBА Intercontinental и WBA Oceania Артур Субханкулов и Тигран Узлян успешно прошли процедуру взвешивания перед очным боем за пояс WBA Continental в легком весе.

© Российская Газета

Этот поединок будет рассчитан на 10 раундов и возглавит турнир "IBA.PRO 9. В Башкортостане", который пройдет в пятницу, 26 сентября, в Уфе.

Оба российских боксера - и Субханкулов, и Узлян - показали одинаковый вес - 61,1 кг.

Напомним, что в со-главном событии шоу обладатель поясов WBA Gold и IBF Intercontinental россиянин Павел Силягин проведет восьмираундовый бой за титул IBA.Intercontinental во втором среднем весе против Кейбера Гонсалеса из Венесуэлы. Вес Силягина составил 77,8 кг, а Гонсалеса - 77,6 кг.

Турнир "IBA.PRO 9" будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса России.

Бои в прямом эфире покажет "Матч ТВ", начало трансляции в 19:30 мск.