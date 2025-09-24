Смолов прокомментировал предложение провести бой с Дзюбой

Форвард медиаклуба "БроукБойз" Федор Смолов высказался о предложении главы Fight Nights Камила Гаджиева провести бой с нападающим "Акрона" Артемом Дзюбой.

"Мы знакомы с Гаджиевым. Обсудим с ним этот вопрос лично", — приводит слова Смолова "Чемпионат".

Ранее Камил Гаджиев заявил о готовности организовать поединок между Дзюбой и Смоловым. По словам президента Fight Nights, за участие в очном бое он заплатит футболистам по 25 миллионов рублей.

Во вторник, 23 сентября, медиаклуб "БроукБойз", в составе которого играет Смолов, вылетел из розыгрыша Пути регионов Кубка России. По итогам четвертого раунда команда уступила саратовскому "Соколу" со счетом 0:2. Нападающий провел на поле 77 минут. В прошлом сезоне 35-летний футболист выступал за "Краснодар", вместе с которым стал чемпионом России.