Двалишвили раскритиковал отношение Нурмагомедова после боя с Сэндхагеном

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) грузинский боец Мераб Двалишвили высказался о поведении Умара Нурмагомедова после того, как UFC назначила ему бой с Кори Сэндхагеном. По словам бойца, Нурмагомедов проявил неуважение к нему и другим спортсменам.

