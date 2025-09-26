Иван Емельяненко вышел из колонии в Белгородской области.

© Sports.ru

Напомним, что весной 2024 года Емельяненко вступил в конфликт с человеком в социальных сетях. Когда он случайно встретился с мужчиной в жизни, тот отказался извиняться и продолжил оскорблять бойца – после этого Емельяненко несколько раз ударил потерпевшего по лицу.

Ивана признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к году и шести месяцам лишения свободы.