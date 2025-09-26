Шара Буллет объяснил, почему отказался от боя с Пауло Костой

Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов (по прозвищу Шара Буллет) пока не готов к поединку с бразильцем Пауло Костой, из-за чего отказался от соответствующего предложения. Об этом Магомедов сообщил в студии ТАСС в рамках молодежного образовательного форума "Каспий-2025" в Избербаше.

© UFC Eurasia

Ранее Магомедов отказался от поединка против Косты, который предполагалось провести 22 ноября.

"Мне подходило предложение [о поединке с Пауло Костой], но у меня сейчас свои планы. Коста большой боец, известный, но я тоже не менее известный, могу по своему плану двигаться, как мне удобно, потому что старых ошибок не собираюсь повторять. Когда буду готов, тогда подерусь, а пока не готов, мой организм еще в процессе реабилитации после травмы", - сказал Магомедов.

"За моей спиной не только семья, но и весь народ, вся наша республика, страна. Они очень тяжело восприняли мое поражение, и я осознал свою высокую социальную ответственность в особенных поединках, где нужно побеждать и поднимать флаг", - добавил он.

26 июля Магомедов победил канадца Марка-Андре Баррио единогласным решением судей. После поединка он был доставлен в больницу из-за перелома носа. Магомедову 31 год. На его счету 16 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.

О форуме

В этом году молодежный образовательный форум "Каспий" проходит с 22 по 27 сентября. Участие в нем принимают около 500 человек, в том числе гости из Белоруссии, Египта, Турции, Молдавии, Таджикистана, Казахстана, Бангладеш, Киргизии. Программа форума посвящена пяти направлениям: патриотическое воспитание, 80-летие Победы, молодежь в волонтерстве, молодежь в цифровом обществе и "Движение первых". Его организаторами выступают Министерство по делам молодежи Дагестана и Росмолодежь.