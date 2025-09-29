Роберт Уиттакер высказался о возможном бое с Магомедом Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер высказался об обладателе титула в полутяжёлом дивизионе промоушена Магомеде Анкалаеве. В ночь с 4 на 5 октября мск в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 320 Анкалаев проведёт реванш с бразильцем Алексом Перейрой. В первом бою победу одержал россиянин.

© Чемпионат.com