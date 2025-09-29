Кремлев пригласил Трампа-младшего совместно провести ЧМ по боксу

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев предложил сыну президента США Дональду Трампу - младшему совместно провести следующий чемпионат мира под эгидой организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBA.

Кремлев и Дональд Трамп - младший провели встречу на форуме в Стамбуле. Также в мероприятии приняли участие экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо и дочь Мохаммеда Али Рашеда Али-Уолш.

"Спорт всегда был миротворцем и таким должен оставаться, - сказал Кремлев. - Бокс призван давать спортсменам во всем мире шанс обеспечить свое будущее - вне политики и с новыми возможностями. Наша задача не только организовывать самые передовые соревнования, но и гарантировать каждому молодому спортсмену возможность проложить путь к успеху. Именно поэтому я рад, что стою здесь рядом со своим другом Дональдом Трампом - младшим, который разделяет эту веру в то, что справедливость, уважение и честность являются фундаментом спорта. Вместе мы будем защищать прозрачность бокса и открывать двери для молодого поколения".

"Хотя я и не являюсь частью этой невероятной семьи чемпионов и легенд, но моя семья уже много лет тесно связана с боксом, - отметил Дональд Трамп - младший. - Я вырос на субботних вечерах бокса, учась с первых рядов трудовой этике, дисциплине и единству. Помню, как сидел рядом с Ленноксом Льюисом, впитывая не только дух самого спорта, но и уроки жизни. Даже после самого жесткого боя соперники жмут руки с глубоким уважением - это и есть то лучшее, что может быть в людях. То, что я видел на последних Олимпийских играх, было по-настоящему печально, особенно как для отца молодой спортсменки".

Сын президента США указал на большое значение справедливости в мировом спорте.

"Моя дочь посвятила свою жизнь стремлению к совершенству, и видеть то, как эти ценности подрываются, неприемлемо. То, что делает Умар Кремлев - восстанавливает подлинную справедливость, возвращает чистоту бокса и дает молодежи шанс отойти от компьютера и выйти на ринг, - это исключительное дело. Речь идет не только о боксе; речь идет о жизненных уроках, дисциплине, честности и возможностях. Вот то наследие, которое нам нужно. Я горжусь тем, что могу назвать Умара Кремлева не только лидером, но и другом", - заключил он.

В релизе подчеркивается, что Кремлев и Трамп-младший намерены продолжить развивать сотрудничество, реализовывая инициативы в будущем "под единым видением для изменения глобального спортивного ландшафта". Чемпионат мира IBA должен пройти в декабре в Дубае.