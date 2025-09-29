Штырков: Двалишвили сейчас на подъеме

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Мерабом Двалишвили (Грузия) и Кори Сэндхагеном (США). Их бой состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

