Перейра оставил послание Анкалаеву перед реваншем на UFC 320

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе (до 93 кг) Алекс Перейра высказался о предстоящем реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Мое тело стало сильнее, я сумел подготовиться лучше. За спиной отличный лагерь. Какое оставлю сообщение Магомеду? Шама», — сказал Перейра в интервью MMA Fighting.

Напомним, чемпионский реванш Анкалаев – Перейра состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Перейра ответил тренеру Анкалаева, заявившему, что у бразильца нет нокаутирующей мощи.