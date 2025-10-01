Порье дал прогноз на реванш Анкалаев — Перейра

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье высказался о предстоящем реванше между 33-летним действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Их поединок состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

