Макгрегор подтвердил участие в турнире UFC на территории Белого дома

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил, что примет участие в турнире UFC, который состоится на территории Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает издание Sportsnet со ссылкой на заявление спортсмена в эфире телеканала Fox News.

Спортсмен подтвердил свое участие в бое.

«Cделка заключена и подписана. Макгрегор будет биться в Белом доме на 250-летие США», — заявил он.

Турнир должен пройти в июле 2026 года. Отмечается, что президент США Дональд Трамп выразил готовность предоставить свою резиденцию для проведения боя в честь 250-летия со дня подписания Декларации о независимости США. Детали турнира пока не известны.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в поединках.