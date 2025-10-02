Экс-боец объяснил, почему Магомед Анкалаев вредит UFC

Бывший боец UFC Брендан Шауб высказал мнение, что чемпион промоушена в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев несёт лиге финансовый ущерб. Как считает Брендан, чемпионrа PFL Дакота Дитчева принесла бы UFC больше пользы.

© Чемпионат.com