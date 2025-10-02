В Лужниках состоится большой турнир ММА Серия

11 октября в Международном центре самбо "Лужников" состоится большой турнир ММА Серия-92. В нем примут участие звезды первой величины, среди которых особенно выделяется чемпион Сергей Бобрышев.

Обладателю пояса в полусредней категории предстоит принять участие в очередном эксперименте, а соперником россиянина станет бразильский ветеран Аримарсель Сантос.

Также на турнире ММА Серия-92 состоится реванш именитых тяжеловесов Димитрия Андрюшко и Тьяго Кардосо. Спустя два с половиной года принципиальные соперники попробуют закрыть все оставшиеся вопросы в их противостоянии.

Важной частью предстоящего события станут два поединка в легком весе, которые определят первых официальных претендентов на пояс в категории.

