«Бойтесь Аллаха». Темиров отреагировал на отстранение за допинг

Узбекистанский боец Рамазонбек Темиров отреагировал на отстранение от UFC за допинг.

«Разве может человек быть таким глупым? Недавно же я выложил результаты теста. Бойтесь Аллаха, прежде чем распространять такие новости», – написал Темиров в соцсетях.

Напомним, ранее стало известно, что Темиров дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговой политики UFC.

У Темирова был выявлен триметазидин (TMZ) — препарат, применяемый при сердечной недостаточности и других кардиологических заболеваниях, относящийся к классу гормональных и метаболических модуляторов в списке запрещённых UFC ADP. TMZ запрещён в любое время в соответствии с правилами UFC ADP. Проба с наличием запрещённого вещества была взята у Темирова 12 июня 2025 года в Пхукете (Таиланд) во внесоревновательный период, а затем повторно 4 июля 2025 года – также в Пхукете.