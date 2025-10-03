В Месси распознали бойца ММА

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что Лионель Месси мог бы добиться успеха в смешанных единоборствах. По мнению спортсмена, аргентинский футболист обладает физическими данными и дисциплиной, которые позволили бы ему выступать в ММА, если бы он посвятил этому достаточно времени.

© Чемпионат.com