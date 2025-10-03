История тяжеловеса Димитрия Андрюшко

Вырос в деревне, добирался до боя за пояс, готовится к реваншу с гигантом из Бразилии.

© Пресс-служба

33-летний тяжеловес Димитрий Андрюшко готовится провести свой 14-й поединок в ММА Серии. В карьере бойца из Красноярского края было все – взлеты, падения, обидные травмы и тяжелые преодоления. 11 октября Андрюшко предстоит провести реванш с бразильцем Тьяго Кардосо, с которым россиянин отбился вничью два года назад. У Димитрия есть возможность расставить все точки над «i» в противостоянии с принципиальным соперником, и этот бой возглавит турнир ММА Серия-92, который будет проходить в Международном центре самбо «Лужников» 11 октября.

В случае победы Андрюшко наверняка будет общаться с лигой о втором титульном шансе. В декабре 2024 года Димитрий впервые подрался за пояс ММА Серии в тяжелом весе, а в соперниках у него был Сергей Дьяконов из Мурома. Соперники провели в клетке три неполных раунда, но поединок не был остановлен из-за нокаута или приема в партере. Рефери пришлось завершить бой, поскольку Андрюшко получил тяжелую травму – разрыв бицепса правой руки.

Сегодня красноярский тяжеловес в шаге от новой попытки завоевать пояс. Мы пообщались с Андрюшко – о его предстоящем реванше, непростом детстве в деревне и желании стать чемпионом.

- Ты рад возможности провести реванш с Тьяго Кардосо? Насколько я помню, после той ничьей ты был не согласен с судейским решением.

© Пресс-служба

- В принципе, я и так хотел подраться, а у ММА Серии пока турниров не было на тот момент. А тут скидывает мне Федор Рыжов сообщение, предлагает реванш с Тьяго. Конечно, я согласился! Отлично. Готовлюсь. Воодушевлен.

- Ты ждал этого момента? Наверняка ведь хотелось расставить точки над «i» в этой истории.

- Скажу так, время прошло и… считаю, что я выиграл в том поединке, но также я и недоработал. Не правильно отработал в принципе, потому сейчас уже претензий нет. Вот сейчас будет бой – и бой покажет.

- Но ты все еще считаешь, что выиграл?

- Да-да, конечно. Просто там моменты были…Я показывал людям – с этой капой, с этой сеткой. Поработай рефери, и можно было больше замечаний давать. По капе – действительно там момент такой: нокдаун, а меня останавливают, отталкивают, вставляют капу. Эти моменты… Ни фига так нельзя делать. А так, претензий нету. Больше – к себе сейчас. Время прошло, и вопросов больше к себе, чем к кому-то. Вот будет бой, будем доказывать.

- Нет ли настроя обязательно закончить второй бой досрочно, чтобы точно не возникло вопросов?

- Да не буду я пытаться досрочно закончить, быстро бежать и что-то делать. Буду драться в своем ритме и своем стиле. Представится возможность – конечно, закончу раньше. Увижу, что могу попасть – пожалуйста. А так, чтобы лететь, сломя голову – я сейчас так не буду делать точно.

- Федор Рыжов рассказывал в интервью, что раньше ты принимал "странные" бои и не мог наладить стабильно хорошие выступления. Расскажи о том этапе своей карьеры.

- Давайте начнем с того, что мне нравится драться в принципе. Если я выступающий спортсмен – я хочу чаще драться, проводить бои. Я себя в своей тарелке чувствую, если чаще дерусь. Где-то даже на подготовку забивал. Спаррингую, чувствую, что хорошо дышу – вышел и подрался. А сейчас мы с Федором поговорили, и он сказал: «Давай пореже и где-то с умом». Пытаемся так и делать.

- В какой момент случились изменения, благодаря которым ты снова начал побеждать в ММА Серии?

- Как раз бой с Клюевым в 2023-м показал, что… Получилась такая непонятная подготовка, и я вроде дышал, но в один момент закончился. Мне это очень не понравилось, все можно было сделать получше. Я не отрицаю никак победу Клюева, он выиграл. Если человек выиграл, то… то есть, это не только мои недоработки. Бил, бил, бил – бум! – И закончился, все. Поэтому решил по-другому готовиться, реально. Как-то тактически, что ли. Распределение сил и прочие такие моменты именно в подготовке тоже.

© Пресс-служба

- Расскажи о начале своего пути в спорте. Как это было?

- Начинал с дзюдо. Боролся, в олимпийский резерв поступил. Там я Мастера спорта не выполнил, так КМС и остался. Травма – не травма. Завязал, перешел в самбо. Мастера выполнил, по «боевухе» очень долго дрался. Был финалистом Кубка России по боевому самбо. Сибирь много раз выигрывал. Потом другие виды спорта – я по ушу-саньда дрался. Тренер меня выставлял по ушу-саньда на чемпионат России: два раза был в «призах» чемпионата России по ушу-саньда. Потом панкратион – в панкратионе плотно засел и сейчас выступаю. Федерация поддерживает, я – Федерацию. Россию два раза по панкратиону выигрывал тоже. Такие основные вроде сказал, где выступал.

- В какой момент ты решил перейти в ММА?

- Это еще с боевым самбо когда пошло. По телевизору смотришь, и хочется попробовать себя в клетке. Просто у нас в Красноярске найти выходы на профессиональные бои сложно было. А потом в какой-то момент пошло, пошло. В поп-ММА подрался, потом еще подрался, и пошли предложения. Увидели, заметили, и начал выступать.

- Где ты начинал?

© Пресс-служба

- Я начинал с дзюдо в деревне. Тренер приехал, там ничего не было в поселке. Под Большой Муртой поселок есть, Предивинск называется, и оттуда уже начал я бороться по дзюдо. Еще мама сказала: «Иди, все равно сходи». А я думаю: дзюдо, самбо – что это? Что-нибудь хотелось типа бокса, боксировать. Почему-то мне хотелось. Но пошел. Выступил на соревнованиях – сразу выиграл первые же соревнования. Потом уже из деревни мы переехали, получается, я в олимпийский резерв поступил, плотно занимался и около семи лет я боролся по дзюдо.

- А в каком возрасте пришел?

- В 14.

- Это уже подросток.

- Да-да, я не совсем рано начал. И сразу же боролся в весовой категории 90 килограммов. По-моему, даже плюс 90 начиналось у меня. В маленьких весовых категориях я и не поучаствовал, сразу в больших.

- Ты крупный был с детства, да?

- Ну да, я в 14 лет уже 90 весил, а вырос до 180 и больше не рос. Поэтому так и деремся в тяжах.

- А до 14 лет чем ты занимался?

- Самостоятельно спортом занимался. У кого-то гирю притащил, у кого-то еще что-то. К спорту тянет. Дрова, знаете, все колят медленно, а я на скорость эту тележку разбомбил. Нормально, прикольно. Две фляжки взял, которые большие – по четыре ведра. Понес от колонки – весело.

- Тренировался всем, что было под рукой.

- Тренировками это не назвать. Это было спонтанно. Чисто хотелось попробовать свои силы, и пробовал.

- Когда жил в деревне, кем хотел стать? Каким видел свое будущее?

- Да я вообще на программиста поступал, мне полбалла не хватило после девятого класса, и все. Решили, раз есть разряд – как раз я первый взрослый выполнил, - пойти в олимпийский резерв уже. Все, поступил – так и пошло. Сейчас бы за компом сидел…

- Программист… глядя на тебя, не подумаешь, честно говоря.

- Да, не подумаю. Техника нравилась, поэтому так… и компьютеры, и остальное. В деревне были мотоциклы у меня. Гонял, свое переделывал, делал.

- На кого ты равнялся, когда только пришел в спорт? Что тебя вдохновляло?

- Конечно же, это бои Федора Емельяненко. Посмотрел и… мне кажется, парней моего возраста вдохновлял Федор Емельяненко. На бои, занятия вот эти. Еще когда по НТВ показывали его бои ночью, смотрел и думал: «Ни фига себе!». И вот оно внутри где-то засело еще там, когда не занимался, что хочется. Вот видите, как-то захотелось сильно, получается.

© Пресс-служба

- Есть ли в современных ММА или, может быть, в ММА прошлых лет кто-то, кто стал для тебя примером? Ну кроме Федора Емельяненко.

- В UFC дрался Кейн Веласкес, мне очень нравилась его манера. И борьба, и бокс. На руках разбирает, борет, дышать не давал людям. Кейн Веласкес – очень нравились его бои.

- Если 11 октября все пройдет по твоему плану и ты победишь Тьяго, будешь ли просить у руководства лиги бой за титул чемпиона?

- Ну надо бы как-то повторить. Просто в прошлый раз как-то не так получилось, в декабре того года… Все-таки травма сыграла шутку со мной, отрыв бицепса… все могло быть по-другому. Поэтому хотелось бы, конечно, подраться, забрать пояс.

- С Дьяконовым?

- А кого мне дадут? Я не знаю. Просто не знаю, как Сергей по карьере. То есть, ответа нет. Пояс у него. Он держит, будет защищать? Год прошел – или защищаем или отдаем. Я не знаю, как вообще складывается.

Турнир ММА Серия-92, на котором проведут реванш Димитрий Андрюшко и Тьяго Кардосо, состоится 11 октября в Международном центре самбо «Лужников». Тяжеловесы станут хедлайнерами мероприятия.

© Пресс-служба

Также на турнире выступит главная звезда лиги Сергей Бобрышев, которому предстоит подраться по экспериментальным правилам против ветерана из Бразилии Аримарселя Сантоса. Кроме того, на ММА Серии-92 пройдут бои Андрея Василенко против Бексултана Турсынова и Дмитрия Михайлиди против Владислава Пальчикова, и по итогу этих сражений будут определены главные претенденты на титул в легком весе.