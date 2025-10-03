История тяжеловеса Димитрия Андрюшко
Вырос в деревне, добирался до боя за пояс, готовится к реваншу с гигантом из Бразилии.
33-летний тяжеловес Димитрий Андрюшко готовится провести свой 14-й поединок в ММА Серии. В карьере бойца из Красноярского края было все – взлеты, падения, обидные травмы и тяжелые преодоления. 11 октября Андрюшко предстоит провести реванш с бразильцем Тьяго Кардосо, с которым россиянин отбился вничью два года назад. У Димитрия есть возможность расставить все точки над «i» в противостоянии с принципиальным соперником, и этот бой возглавит турнир ММА Серия-92, который будет проходить в Международном центре самбо «Лужников» 11 октября.
В случае победы Андрюшко наверняка будет общаться с лигой о втором титульном шансе. В декабре 2024 года Димитрий впервые подрался за пояс ММА Серии в тяжелом весе, а в соперниках у него был Сергей Дьяконов из Мурома. Соперники провели в клетке три неполных раунда, но поединок не был остановлен из-за нокаута или приема в партере. Рефери пришлось завершить бой, поскольку Андрюшко получил тяжелую травму – разрыв бицепса правой руки.
Сегодня красноярский тяжеловес в шаге от новой попытки завоевать пояс. Мы пообщались с Андрюшко – о его предстоящем реванше, непростом детстве в деревне и желании стать чемпионом.
- Ты рад возможности провести реванш с Тьяго Кардосо? Насколько я помню, после той ничьей ты был не согласен с судейским решением.
- В принципе, я и так хотел подраться, а у ММА Серии пока турниров не было на тот момент. А тут скидывает мне Федор Рыжов сообщение, предлагает реванш с Тьяго. Конечно, я согласился! Отлично. Готовлюсь. Воодушевлен.
- Ты ждал этого момента? Наверняка ведь хотелось расставить точки над «i» в этой истории.
- Скажу так, время прошло и… считаю, что я выиграл в том поединке, но также я и недоработал. Не правильно отработал в принципе, потому сейчас уже претензий нет. Вот сейчас будет бой – и бой покажет.
- Но ты все еще считаешь, что выиграл?
- Да-да, конечно. Просто там моменты были…Я показывал людям – с этой капой, с этой сеткой. Поработай рефери, и можно было больше замечаний давать. По капе – действительно там момент такой: нокдаун, а меня останавливают, отталкивают, вставляют капу. Эти моменты… Ни фига так нельзя делать. А так, претензий нету. Больше – к себе сейчас. Время прошло, и вопросов больше к себе, чем к кому-то. Вот будет бой, будем доказывать.
- Нет ли настроя обязательно закончить второй бой досрочно, чтобы точно не возникло вопросов?
- Да не буду я пытаться досрочно закончить, быстро бежать и что-то делать. Буду драться в своем ритме и своем стиле. Представится возможность – конечно, закончу раньше. Увижу, что могу попасть – пожалуйста. А так, чтобы лететь, сломя голову – я сейчас так не буду делать точно.
- Федор Рыжов рассказывал в интервью, что раньше ты принимал "странные" бои и не мог наладить стабильно хорошие выступления. Расскажи о том этапе своей карьеры.
- Давайте начнем с того, что мне нравится драться в принципе. Если я выступающий спортсмен – я хочу чаще драться, проводить бои. Я себя в своей тарелке чувствую, если чаще дерусь. Где-то даже на подготовку забивал. Спаррингую, чувствую, что хорошо дышу – вышел и подрался. А сейчас мы с Федором поговорили, и он сказал: «Давай пореже и где-то с умом». Пытаемся так и делать.
- В какой момент случились изменения, благодаря которым ты снова начал побеждать в ММА Серии?
- Как раз бой с Клюевым в 2023-м показал, что… Получилась такая непонятная подготовка, и я вроде дышал, но в один момент закончился. Мне это очень не понравилось, все можно было сделать получше. Я не отрицаю никак победу Клюева, он выиграл. Если человек выиграл, то… то есть, это не только мои недоработки. Бил, бил, бил – бум! – И закончился, все. Поэтому решил по-другому готовиться, реально. Как-то тактически, что ли. Распределение сил и прочие такие моменты именно в подготовке тоже.
- Расскажи о начале своего пути в спорте. Как это было?
- Начинал с дзюдо. Боролся, в олимпийский резерв поступил. Там я Мастера спорта не выполнил, так КМС и остался. Травма – не травма. Завязал, перешел в самбо. Мастера выполнил, по «боевухе» очень долго дрался. Был финалистом Кубка России по боевому самбо. Сибирь много раз выигрывал. Потом другие виды спорта – я по ушу-саньда дрался. Тренер меня выставлял по ушу-саньда на чемпионат России: два раза был в «призах» чемпионата России по ушу-саньда. Потом панкратион – в панкратионе плотно засел и сейчас выступаю. Федерация поддерживает, я – Федерацию. Россию два раза по панкратиону выигрывал тоже. Такие основные вроде сказал, где выступал.
- В какой момент ты решил перейти в ММА?
- Это еще с боевым самбо когда пошло. По телевизору смотришь, и хочется попробовать себя в клетке. Просто у нас в Красноярске найти выходы на профессиональные бои сложно было. А потом в какой-то момент пошло, пошло. В поп-ММА подрался, потом еще подрался, и пошли предложения. Увидели, заметили, и начал выступать.
- Где ты начинал?
- Я начинал с дзюдо в деревне. Тренер приехал, там ничего не было в поселке. Под Большой Муртой поселок есть, Предивинск называется, и оттуда уже начал я бороться по дзюдо. Еще мама сказала: «Иди, все равно сходи». А я думаю: дзюдо, самбо – что это? Что-нибудь хотелось типа бокса, боксировать. Почему-то мне хотелось. Но пошел. Выступил на соревнованиях – сразу выиграл первые же соревнования. Потом уже из деревни мы переехали, получается, я в олимпийский резерв поступил, плотно занимался и около семи лет я боролся по дзюдо.
- А в каком возрасте пришел?
- В 14.
- Это уже подросток.
- Да-да, я не совсем рано начал. И сразу же боролся в весовой категории 90 килограммов. По-моему, даже плюс 90 начиналось у меня. В маленьких весовых категориях я и не поучаствовал, сразу в больших.
- Ты крупный был с детства, да?
- Ну да, я в 14 лет уже 90 весил, а вырос до 180 и больше не рос. Поэтому так и деремся в тяжах.
- А до 14 лет чем ты занимался?
- Самостоятельно спортом занимался. У кого-то гирю притащил, у кого-то еще что-то. К спорту тянет. Дрова, знаете, все колят медленно, а я на скорость эту тележку разбомбил. Нормально, прикольно. Две фляжки взял, которые большие – по четыре ведра. Понес от колонки – весело.
- Тренировался всем, что было под рукой.
- Тренировками это не назвать. Это было спонтанно. Чисто хотелось попробовать свои силы, и пробовал.
- Когда жил в деревне, кем хотел стать? Каким видел свое будущее?
- Да я вообще на программиста поступал, мне полбалла не хватило после девятого класса, и все. Решили, раз есть разряд – как раз я первый взрослый выполнил, - пойти в олимпийский резерв уже. Все, поступил – так и пошло. Сейчас бы за компом сидел…
- Программист… глядя на тебя, не подумаешь, честно говоря.
- Да, не подумаю. Техника нравилась, поэтому так… и компьютеры, и остальное. В деревне были мотоциклы у меня. Гонял, свое переделывал, делал.
- На кого ты равнялся, когда только пришел в спорт? Что тебя вдохновляло?
- Конечно же, это бои Федора Емельяненко. Посмотрел и… мне кажется, парней моего возраста вдохновлял Федор Емельяненко. На бои, занятия вот эти. Еще когда по НТВ показывали его бои ночью, смотрел и думал: «Ни фига себе!». И вот оно внутри где-то засело еще там, когда не занимался, что хочется. Вот видите, как-то захотелось сильно, получается.
- Есть ли в современных ММА или, может быть, в ММА прошлых лет кто-то, кто стал для тебя примером? Ну кроме Федора Емельяненко.
- В UFC дрался Кейн Веласкес, мне очень нравилась его манера. И борьба, и бокс. На руках разбирает, борет, дышать не давал людям. Кейн Веласкес – очень нравились его бои.
- Если 11 октября все пройдет по твоему плану и ты победишь Тьяго, будешь ли просить у руководства лиги бой за титул чемпиона?
- Ну надо бы как-то повторить. Просто в прошлый раз как-то не так получилось, в декабре того года… Все-таки травма сыграла шутку со мной, отрыв бицепса… все могло быть по-другому. Поэтому хотелось бы, конечно, подраться, забрать пояс.
- С Дьяконовым?
- А кого мне дадут? Я не знаю. Просто не знаю, как Сергей по карьере. То есть, ответа нет. Пояс у него. Он держит, будет защищать? Год прошел – или защищаем или отдаем. Я не знаю, как вообще складывается.
Турнир ММА Серия-92, на котором проведут реванш Димитрий Андрюшко и Тьяго Кардосо, состоится 11 октября в Международном центре самбо «Лужников». Тяжеловесы станут хедлайнерами мероприятия.
Также на турнире выступит главная звезда лиги Сергей Бобрышев, которому предстоит подраться по экспериментальным правилам против ветерана из Бразилии Аримарселя Сантоса. Кроме того, на ММА Серии-92 пройдут бои Андрея Василенко против Бексултана Турсынова и Дмитрия Михайлиди против Владислава Пальчикова, и по итогу этих сражений будут определены главные претенденты на титул в легком весе.