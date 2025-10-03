Младший брат Емельяненко проведет поединок после выхода из тюрьмы

Российский боец Иван Емельяненко проведет поединок по правилам полноконтактных единоборств (WTKF) против иранца Хассана Юсефи. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на заявление промоутера Владимира Хрюнова.

Мероприятие запланировано на ноябрь текущего года. Емельяненко вышел на свободу 26 сентября после удовлетворения ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). По словам организатора турнира, боец поддерживает хорошую физическую форму, и к его выступлению сохраняется значительный интерес со стороны публики.

«Могу сказать, что Иван в хорошей физической форме. К нему есть большой интерес. Жизнь складывается по‑разному, и с ним вот такое приключилось. Но он человек, и нужно давать ему возможность», — прокомментировал ситуацию Хрюнов.

В декабре 2024 года спортсмен был осужден на 1,5 года лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью в ходе уличного конфликта. Промоутер отметил, что команда с уважением относится к семье Емельяненко и верит в успешное возвращение бойца на ринг. Предстоящий поединок станет для Ивана Емельяненко первым после освобождения из мест лишения свободы.