Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов победил ирландца Пола Хьюза и защитил титул чемпиона PFL. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Поединок Нурмагомедова и Хьюза стал главным событием вечера в рамках турнира PFL Champions Series 3. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Эта победа стала двадцатой в карьере Нурмагомедова. При этом последние три поединка остались за россиянином благодаря судейским решениям.

