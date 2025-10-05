Грузин Двалишвили защитил титул UFC в легчайшем весе

Грузинский боец смешанных единоборств (MMA) Мераб Двалишвили победил американца Кори Сэндхагена на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 320 в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Поединок продолжался пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решений судей. Грузину 34 года, теперь на его на счету 22 победы при четырех поражениях. Он получил титул UFC в легчайшем весе еще в сентябре 2024 года и в третий раз успешно его защитил.

Сэндхагену 33 года, на его счету шесть поражений при 18 победах в MMA.

Ранее Двалишвили дрался с россиянами Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым. В 2023 году он победил Яна, а в январе 2025 года оказался сильнее Нурмагомедова.