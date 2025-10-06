Трамп назвал дату боя UFC на территории Белого дома

Американский президент Дональд Трамп анонсировал поединок промоушена UFC, который состоится прямо на территории Белого дома. Трансляция его заявления велась на сайте Белого дома.

Выступая на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния, Трамп объявил, что большое событие пройдет 14 июня 2026 года. Предположительно, бой за звание чемпиона UFC будет развернут на лужайке перед Белым домом. Его должны приурочить к 250-летию со дня подписания Декларации о независимости США.

К настоящему времени не подтверждены ни официальные разрешения, ни вопросы логистики. Подробности турнира не приводятся.

Ранее экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор подтвердил свое участие в состязании, заявив, что в рамках турнира он проведет поединок против американца Майка Чендлера.

Последний на данный момент поединок Макгрегор провел летом 2021 года. Боец уступил американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в боях.