Уайт опроверг договоренность с Макгрегором о его поединке в Белом доме

Дана Уайт не подтвердил договоренность с Конором Макгрегором о поединке.

«Мы еще не начали переговоры о каких-либо боях на турнире в Белом доме. Все начнется только в феврале. Конор хочет драться в этом карде. Вы сами видите, как он вдохновлен этой идеей», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что UFC проведет бой на территории Белого дома 14 июня 2026-го.

