Уайт опроверг договоренность с Макгрегором о его поединке в Белом доме: «Конор хочет драться в этом карде. Мы еще не вели переговоры – все начнется только в феврале»
Дана Уайт не подтвердил договоренность с Конором Макгрегором о поединке.
Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что UFC проведет бой на территории Белого дома 14 июня 2026-го.
Дана Уайт: «В январе будет мощный PPV-кард для запуска на Paramount+. В феврале начнем работать над ивентом в Белом доме»
Конор Макгрегор: «Для подготовки к бою в Белом доме мне нужно шесть месяцев»