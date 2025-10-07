UFC обновила рейтинг бойцов после турнира в Лас-Вегасе

Обновились рейтинги UFC после турнира UFC 320 в Лас-Вегасе.

Алекс Перейра поднялся на четыре позиции и занимает шестую строчку в рейтинге P4P. Магомед Анкалаев потерял четыре позиции, опустившись на 11-е место.

Анкалаев проиграл Перейре в реванше на UFC 320 за 1,5 минуты.

Перейра – о криках «Шама» в адрес команды Анкалаева после боя: «Мы хотели подразнить их. В клетку заходит только Магомед – лишь он может говорить»

Авантюрная победа Перейры: как он нокаутировал Анкалаева со сломанным пальцем?