UFC обновила рейтинг бойцов после турнира в Лас-Вегасе

Алекс Перейра поднялся на шестое место в рейтинге P4P, Анкалаев опустился на 11-е
Обновились рейтинги UFC после турнира UFC 320 в Лас-Вегасе.
Алекс Перейра поднялся на четыре позиции и занимает шестую строчку в рейтинге P4P. Магомед Анкалаев потерял четыре позиции, опустившись на 11-е место.
- Илия Топурия
- Ислам Махачев
- Мераб Двалишвили
- Хамзат Чимаев
- Алешаднре Пантожа
- Алекс Перейра
- Александр Волкановски
- Джек Делла Маддалена
- Том Аспиналл
- Дрикус дю Плесси
- Магомед Анкалаев
- Макс Холлоуэй
- Белал Мухаммад
- Арман Царукян
- Шавкат Рахмонов
Анкалаев проиграл Перейре в реванше на UFC 320 за 1,5 минуты.
