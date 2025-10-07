Стало известно, когда Тайсон Фьюри вернется на ринг

Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бывший чемпион мира по нескольким версиям британский боксер Тайсон Фьюри, выступавший в тяжелой весовой категории, возобновит карьеру в 2026 году.

В декабре 2024 года Фьюри проиграл украинцу Александру Усику единогласным решением судей в поединке‑реванше, а в январе объявил о завершении карьеры. Впоследствии сообщалось, что третий бой Фьюри и Усика может состояться в апреле 2026 года. В июле Фьюри сообщил «Матч ТВ», что готов выступить в UFC, если получит 500 миллионов долларов.

— Я разговаривал с ним на прошлой неделе; он сказал, что вернется и проведет бой в следующем году. Он собирается это сделать. У него был очень насыщенный год. Конечно, в этом году у него не было боев, но, как мы все видели, он участвовал в съемках документального фильма. Он категорически заявил мне, что хочет драться в следующем году. Так что сядем и посмотрим, — сказал Уоррен в интервью DAZN.

Фьюри 37 лет, ранее он владел поясами WBA, WBC, WBO, IBF в тяжелом весе. В его послужном списке победы над Владимиром Кличко, Деонтеем Уайлдером, Фрэнсисом Нганну, Диллианом Уайтом, Дереком Чисорой, Кевином Джонсоном. Всего на счету Фьюри 34 победы, ничья и два поражения от Усика.