Царукян высказался о возможном бое с Топурией

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян уверен в том, что у чемпиона лиги в легком весе испанца Илии Топурии не останется возможности избегать поединка против него. Об этом Царукян рассказал ТАСС.

"Я все-таки думаю, что он не будет со мной драться, - сказал Царукян. - Но если нам назначат бой, у него не будет возможности уже его избегать. Сейчас у меня претендентский бой с Хукером. А дальше будем смотреть".

Царукян 22 ноября проведет бой против новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC в Катаре. Топурия ранее заявил о том, что в ближайшее время будет назначен его следующий поединок.