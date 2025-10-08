Тренер боев без правил призвал не придавать большого значения флагам в UFC

Тренер Гор Азизян заявил, что флаг страны бойца в UFC не всегда отражает его отношение к родине. По его мнению, многие зрители и СМИ чрезмерно обращают внимание на национальные символы, хотя на деле патриотизм проявляется по-другому.

