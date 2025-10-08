Джефф Монсон прокомментировал дисквалификацию Конора Макгрегора

Бывший боец MMA Джефф Монсон заявил, что его не волнует 18-месячная дисквалификация Конора Макгрегора за нарушение антидопинговой политики UFC. По мнению Монсона, использование стероидов Макгрегором известно всем, а сам ирландец давно не проводил боёв и продолжает зарабатывать благодаря популярности.

