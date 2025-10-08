Новичок UFC обратился к фанатам с просьбой

Новичок UFC Магомед Зайнуков обратился к фанатам с просьбой не искажать его прозвище и называть его правильно — «Чанко». Спортсмен отметил, что его беспокоит использование неправильного варианта имени, который получил популярность в сети.

«Я не «Джон Порк». «Чанко»! Не «Джон Порк». Люди чуть пытают из-за звучания. Джон Порк — это человек-свинья нарисованная. Я много раз говорил, что правильно «Чанко». Если можно, пожалуйста, не называйте так, мне это не нравится», — приводит слова Зайнукова Championship Rounds.

Напомним, Магомед Зайнуков подписал контракт с UFC после победы в Претендентской серии Даны Уайта.