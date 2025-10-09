Хабиб оставил послание своей команде

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов оставил послание членам своей команды, отметив, что среди них не должно быть тех, кто лениться тренироваться.

«Если вы не готовы полностью отдаваться тренировкам, то оставайтесь дома. Мы не приветствуем ленивых в команде. Мы здесь, чтобы быть лучшими в мире», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Напомним, Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.