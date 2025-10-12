В Рио-де-Жанейро (Бразилия) в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 261. В рамках предварительного карда турнира прошёл бой, в котором встречались российская спортсменка Ирина Алексеева и представительница Бразилии Беатрис Мескита.

Поединок завершился победой бразильской спортсменки во втором раунде удушающим приёмом.

Алексеева потерпела третье поражение в UFC подряд — ранее она проиграла Мелиссе Маллинс и Клаудии Сыгуле. Для россиянки этот поединок стал четвёртым в UFC после подписания контракта с лигой. Напомним, она стартовала в UFC с уверенной победы в поединке со Штефани Эггер.