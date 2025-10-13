Физиев высказался о срыве боя с Оливейрой

Азербайджанский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев высказался об отказе от поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который должен был состояться на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

© Чемпионат.com