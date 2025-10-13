Майк Тайсон рассказал, чему его научило поражение от Джейка Пола
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, какой урок он вынес после поражения от блогера и боксёра Джейка Пола. Сейчас 59-летний спортсмен готовится к новому выставочному бою против Флойда Мейвезера, который может состояться весной 2026 года. Об этом сообщает All Out Fighting.
«Просто наслаждайся моментом. Этот момент скоро закончится, поэтому нужно ценить его, пока он есть. Всё не длится вечно. Я просто готовлюсь и с нетерпением жду, что будет дальше. Это замечательная возможность, и я хочу извлечь из неё всё лучшее», — приводит слова Тайсона All Out Fighting со ссылкой на интервью журналу People.