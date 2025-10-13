Майк Тайсон рассказал, чему его научило поражение от Джейка Пола

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, какой урок он вынес после поражения от блогера и боксёра Джейка Пола. Сейчас 59-летний спортсмен готовится к новому выставочному бою против Флойда Мейвезера, который может состояться весной 2026 года. Об этом сообщает All Out Fighting.

