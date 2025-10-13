Майк Тайсон рассказал, чему его научило поражение от Джейка Пола

Чемпионат.com

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, какой урок он вынес после поражения от блогера и боксёра Джейка Пола. Сейчас 59-летний спортсмен готовится к новому выставочному бою против Флойда Мейвезера, который может состояться весной 2026 года. Об этом сообщает All Out Fighting.

Майк Тайсон рассказал, чему его научило поражение от Джейка Пола
© Чемпионат.com

«Просто наслаждайся моментом. Этот момент скоро закончится, поэтому нужно ценить его, пока он есть. Всё не длится вечно. Я просто готовлюсь и с нетерпением жду, что будет дальше. Это замечательная возможность, и я хочу извлечь из неё всё лучшее», — приводит слова Тайсона All Out Fighting со ссылкой на интервью журналу People.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости