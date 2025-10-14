Чемпион UFC высказался о проведении турнира в Грузии

Обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе, грузинский атлет Мераб Двалишвили поделился своими мыслями о потенциальном проведении турнира организации Даны Уайта на его родине.

«Мой спонсор старается — он уже говорил с UFC, чтобы привезти турнир в Грузию вместе с министром спорта. Они работают над этим. Надеюсь, это произойдёт. Я — чемпион, планирую оставаться чемпионом, но не думаю, что смогу подраться в Грузии. Хотя это было бы здорово», — отметил Мераб Двалишвили.

34‑летний Мераб Двалишвили в профессиональном MMA провёл 25 боёв, в которых одержал 21 победу и потерпел 4 поражения. 4 октября этого года он единогласным решением судей одолел Кори Сэндхагена, защитив чемпионский титул.

6 декабря 2025 года пройдёт последний номерной турнир организации в текущем календарном году — UFC 320. В Лас‑Вегасе в главном событии вечера состоится реванш между Мерабом Двалишвили и Петром Яном. Их противостояние возглавит турнир.

Их первая очная встреча состоялась в 2023 году, тогда победу единогласным решением судей одержал Мераб.