Мать Никиты Цзю поделилась подробностями ДТП с участием боксера

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Никита Цзю не получил серьезных травм в ДТП. Об этом ТАСС сообщила мать боксера Наталья Цзю.

Ранее стало известно, что Никита Цзю попал в аварию в Австралии.

"В него въехала девочка, машина вся помята. Все хорошо, СМИ просто подняли шумиху", - сказала Цзю.

27-летний Цзю не знает поражений на профессиональном ринге - 11 побед (9 нокаутом). Ранее он владел титулами чемпиона Австралии и чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации.

Цзю, который родился в Австралии через шесть лет после переезда в 1992 году родителей, стал чемпионом страны среди юниоров в любительском боксе, но в 16 лет ушел из спорта, сосредоточившись на получении образования. В 23 года он решил вернуться в бокс и начал профессиональную карьеру в 2022 году.