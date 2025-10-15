Российский боец UFC "почти ослеп" во время отборочного поединка

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марк Вологдин чуть не ослеп во время отборочного поединка в лигу. Об этом Вологдин рассказал ТАСС.

© Соцсети

Ранее Вологдин проиграл судейским решением эквадорцу Адриану Мартинетти, но президент UFC Дэйна Уайт предложил ему контракт с лигой и выплатил бонус.

"Да, почти ослеп, - сказал Вологдин. - Не то чтобы был прямо черный экран, но я вообще почти не видел. Все размыто, не понятно, где находишься. Пытался проморгаться и понял, что ничего не вижу. Но потом подумал, что так бой завершиться не может".

В активе 25-летнего Вологдина 12 побед (10 досрочно) и 4 поражения.