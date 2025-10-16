Противостояние Чимаева и Перейры назвали «чушью»

Нидерландский боец смешанных единоборств Ренье де Риддер поделился своими мыслями о потенциальном поединке между Хамзатом Чимаевым и Алексом Перейрой.

© UFC Russia

«Честно, моя первая мысль была: “Что за чушь?” Хотя это классный бой. Будет интересно посмотреть, сможет ли Хамзат повалить его и остаться в безопасности. Но я не верю, что бой состоится», — заявил Ренье де Риддер на пресс-конференции UFC.

Ренье де Риддер проведёт предстоящий поединок 19 октября в Ванкувере против Брендана Аллена.

35-летний Ренье де Риддер в профессиональном MMA провёл 23 поединка, в которых добился 21 победы и потерпел два поражения.

29-летний Брендан Аллен в профессиональном MMA провёл 32 поединка, одержав 25 побед при семи поражениях.

Алекс Перейра в своём прошлом бою финишировал в реванше Магомеда Анкалаева, сумев вернуть чемпионский титул. Хамзат Чимаев является действующим чемпионом организации.