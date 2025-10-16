Павлович рассказал, когда надеется провести бой

Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович, выступающий в UFC, заявил «Матч ТВ», что его возвращения в октагон можно ожидать в начале следующего года.

© UFC Russia

В августе Павлович единогласным решением судей победил доминиканца Вальдо Кортеса‑Акосту на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае. Затем россиянин сообщил, что перенес операцию после травмы носа. Павловичу 33 года, за карьеру в MMA он одержал 20 побед и потерпел три поражения. Боец занимает третье место в рейтинге UFC в тяжелом весе.

— Правильно ли понимаю, что в теории рассчитывать на ваше возвращение в октагон можно в начале следующего года?

— Думаю, да. Посмотрим, тут все по факту будет. Всё будет зависеть от итогов ближайшего турнира в Абу‑Даби, — сказал Павлович «Матч ТВ».

Источник: Матч ТВ