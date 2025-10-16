Стало известно, сколько россиян смотрело бой Хабиба Нурмагомедова с Порье

Бой россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Дастина Порье в сентябре 2019 года смотрели 24% взрослого населения России. Об этом сообщили представители Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) во время интервью с Порье.

Отмечается, что аудитория боя составила около 26 миллионов человек. Бой против Порье стал предпоследним в карьере Нурмагомедова, он второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году. На его счету 29 побед и ни одного поражения. В 2022 году он был включен в Зал славы UFC. Порье 36 лет, он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений.