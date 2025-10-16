Бразильский боец получил жёлтую карточку перед поединком с россиянином

Бразильский боец Родриго Кавалейро не смог уложиться в лимит среднего веса, из-за чего с него будет снят балл в поединке с россиянином Омари Ахмедовым. Этот бой возглавит турнир Ural FC, который состоится в пятницу, 17 октября, в Каспийске.

Вес Ахмедова составил 84,2 кг, а Кавалейро – 85,2 кг.

В соглавном событии спортивного мероприятия первый поединок с июля 2021 года проведёт экс-боец UFC россиянин Руслан Магомедов (15–3). В поединке в рамках тяжёлого веса ему будет противостоять соотечественник Михаил Мохнаткин (15–6–2). Вес Магомедова составил 109 кг, а Мохнаткина – 112,3 кг.

Все результаты взвешивания турнира:

Средний вес: Омари Ахмедов (84,2 кг) vs Родриго Кавалейро* (85,2 кг);

Тяжёлый вес: Руслан Магомедов (109 кг) vs Михаил Мохнаткин (112,3 кг);

Полусредний вес: Магомедкамиль Маликов (78,5 кг) vs Асланбек Кодзаев (78,5 кг);

Тяжёлый вес: Гаджи Абдулкадиров (108,3) vs Масуд Сафари (107,1);

Легчайший вес: Никита Михайлов (62,5 кг) vs Риксон Зенидим (62,5 кг);

Средний вес: Шамиль Рамазанов* (84,1 кг) vs Виталий Якубеня (84,1 кг);

Полутяжёлый вес: Рафаел Алиев (93 кг) vs Керим Даидов (93 кг);

Лёгкий вес: Булач Магомедов (70,3 кг) vs Максим Кирзо (70,1 кг);

Лёгкий вес: Зубаир Зубаиров (70,3 кг) vs Магомед-Эмин Ибрагимов* (72,4 кг) ;

Средний вес: Зураб Ахмедов (83,9 кг) vs Башир Алисултанов (83,9 кг);

Тяжёлый вес: Камил Гусейнов (100 кг) vs Сейпудин Магомедов (99,9 кг);

Лёгкий вес: Джамалутдин Гусейнов (68,1 кг) vs Ибрагим Мусиев (68 кг);

Полулёгкий вес: Алихан Багаудинов (65,8 кг) vs Ситам Давлатов (65,8 кг);

Полусредний вес: Шамиль Ташагаджиев (74 кг) vs Сакаев Эрнест (74 кг).

* – жёлтая карточка за превышение лимита весовой. Боец начнёт поединок с -1 очком.

