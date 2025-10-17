Топурия высказался о возможном поражении Махачева перед боем с Мэддаленой

Грузинский боец смешанных единоборств чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия прокомментировал возможный исход боя между российским бойцом Исламом Махачевым и чемпионом промоушена в полусреднем весе Джеком Дэллой Мэддаленой, который пройдет на турнире UFC 322. Об этом сообщает Championship Rounds.

«Если Ислам проиграет, он может вернуться в Дагестан, заняться своим хозяйством и продолжить пасти овец», — сказал Топурия.

Илия Топурия — действующий чемпион UFC в полулегком весе. Ислам Махачев владеет титулом чемпиона UFC в лёгком весе и на UFC 322 должен защищать пояс против австралийца Джека Дэллы Мэддалены. Турнир состоится 26 октября в Лас-Вегасе.