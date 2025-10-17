Царукян рассказал об общении с Топурией

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Тапурия готов провести поединок против россиянина Армана Царукяна, но этого не происходит. Об этом Царукян рассказал ТАСС.

Царукян проведет следующий бой против новозеландца Дэна Хукера 22 ноября в Катаре.

"Мы общались как-то [с Тапурией]. Он сказал, что готов со мной драться. Но этого не происходит", - сказал Царукян.

Царукян занимает вторую строчку в рейтинге легковесов UFC. На его счету 22 победы и три поражения.