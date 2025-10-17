Министр спорта оценил международный турнир по муайтай в Москве

Дегтярев отметил уровень проведения международного турнира по муайтай в Москве
Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отметил уровень проведения международного турнира по муайтай в России.
В четверг, 16 октября, в московском УСЗ «Дружба» состоялся международный турнир по муайтай среди профессионалов — «Кубок Дружбы».
— Международный турнир «Кубок Дружбы» по муайтай в Москве объединил бойцов из России, Таиланда, Египта, Франции, Ирана и Турции. Турнир стал продолжением мероприятий, прошедших в рамках перекрестных годов культурных обменов и туризма, которые были объявлены президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и премьер‑министром Королевства Таиланд. Поздравляю наших бойцов: Бейбулата Исаева, одержавшего победу в бою за звание чемпиона мира по версии WMC, и Константина Шахтарина, ставшего чемпионом Европы по версии WMC. Отличный результат, пример для молодых атлетов и тех, кто только начинает свой путь в этом виде спорта. Сегодня муайтай активно развивается в нашей стране — им занимаются более 60 тысяч человек. Этот вид спорта уже стал базовым в шести регионах России. Следующий международный турнир по муайтай пройдет на Пхукете в марте 2026 года, где спортсмены снова встретятся на ринге уже на тайской земле, — написал Дегтярев в Telegram‑канале.