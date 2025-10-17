Объявлено, где и когда пройдет следующий турнир промоушена Шлеменко

Турнир промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC) российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Шлеменко пройдет в Омске 13 декабря. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник.

"Следующий турнир пройдет 13 декабря на "G-Drive - Арене". У ребят хорошая команда организаторов, все традиционно будет на высоком уровне", - сказал Колесник.

Шлеменко уточнил ТАСС, что в главном бою Андрей Корешков встретится с соперником из-за рубежа.

"И этот турнир будет закрывать наш юбилейный год, десять лет со дня основания нашей школы. Можно сказать, что турнир - итог нашей десятилетней работы", - рассказал Шлеменко.

По его словам, на турнире пройдут юбилейные мероприятия.