Боксеры ЦСКА взяли золото на клубном чемпионате мира

Боксеры ЦСКА завоевали четыре золотые медали на втором клубном чемпионате мира в Бразилии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

© Соцсети

"Спортсмены ЦСКА завоевали золотые медали на втором клубном чемпионате мира по боксу, который прошел в Бразилии. Российские спортсмены завоевали четыре золотые, пять серебряных и одну бронзовую медаль. В общекомандном зачете боксеры из России заняли второе место, уступив команде из Бразилии. Третье место заняла Мексика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соревнования проходили в Рио-де-Жанейро, в них участвовали более 60 боксеров в 10 весовых категориях из 12 стран: России, Бразилии, Чили, Аргентины, Мексики, Эквадора, Франции, Танзании, Сенегала, Венесуэлы, Камеруна и Боливии.