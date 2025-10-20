Выяснилось, потребуется ли Емельяненко еще одна операция

Врачи оценили необходимость новой операции на позвоночник российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Александру Емельяненко. Об этом ТАСС сообщил его менеджер Ваха Шанхоев.

По словам представителя спортсмена, во время госпитализации тот прошел плановое обследование.

«Ему не потребуется операция. Необходимо полностью завершить реабилитацию. Он ходит сейчас, но ему необходимо закачивать организм», — рассказал Шанхоев.

В марте Александр Емельяненко сообщил о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Бойцу провели операцию на позвоночнике в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.