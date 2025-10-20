Емельяненко высказался о поражении Анкалаева в бою с Перейрой

Звёздный российский боец Фёдор Емельяненко прокомментировал поражение россиянина Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перерой, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Очень жаль, да… С Магомедом я знаком, к нему очень уважительно отношусь, он мне, как человек, как личность, нравится. Ничего, жизнь продолжается… Ещё всё впереди. Сделать выводы и вперёд. Он – чемпион, он уже был чемпионом. Магомеду нужно сделать выводы. Я верю, что он может», — сказал Емельяненко интервью YouTube-каналу «Ушатайка».